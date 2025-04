L’Etna si raffedda

CATANIA – E’ fortemente diminuita l’attività stromboliana presente da ieri nel cratere di sud-est dell’Etna. E’ presente una trascurabile emissione di cenere, mentre non è stata emessa alcuna nube eruttiva. E’ quanto emerge dai monitoraggi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, che ha declassato l’allerta per il volo, il Vona, da arancione a giallo. I valori del tremore dei condotti magmatici dell’edificio vulcano sono tornati su livelli medio-bassi, mentre le colate laviche presenti sono in fase di raffreddamento. Questa fase eruttiva dell’Etna non ha avuto impatti sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.