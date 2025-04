Etna, notte in rosso

CATANIA – Intensa attività stromboliana nei crateri sommitali dell’Etna. Secondo i dati dell’Ingv di Catania, a essere interessato è il cratere di sud-est, dove è presente anche un trabocco lavico sul versante sud-orientale. Il modello previsionale indica che una eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe verso Est. Dal punto di vista sismico, dalle 19 circa, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un rapido incremento, raggiungendo dopo venti minuti l’intervallo dei valori alti. L’allerta per il volo Vona è salita da giallo ad arancione. L’attività al momento non impatta con l’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa.