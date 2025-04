Escursionisti in pericolo nelle riserve siciliane

I vigili del fuoco sono intervenuti a Cefalù (Palermo) per soccorrere un uomo di 57 anni che è caduto in una scarpata nel sentiero che porta al Tempio di Diana, sulla rocca che sovrasta la cittadina. Per soccorrere il ferito è intervenuto anche il nucleo Saf e l’elicottero del nucleo di Catania. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Cefalù dal personale del 118.

E il soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto nella riserva naturale dello Zingaro (Trapani), in sinergia con l’aeronautica militare. Gli operatori a Cala Beretta hanno recuperato una turista di 53 anni, originaria di Verona, che si era procurata, scivolando lungo il sentiero, un importante trauma a una gamba (foto). I soccorritori sono saliti a bordo dell’elicottero del 15° stormo dell’aeronautica al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dopo che il mezzo era decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. Il velivolo ha calato sul luogo i soccorritori con il verricello. La donna è stata immobilizzata e imbracata e trasportata a Castellammare del Golfo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. Ha collaborato il corpo forestale del nucleo di vigilanza Zingaro e personale dell’area protetta.