LENTINI (SIRACUSA) – E’ scomparso un uomo a Lentini. Il 57enne Filippo Panerello si è allontanato ieri da casa in tarda mattinata: indossava un maglione grigio con fili colorati, pantaloni beige e pantofole nere incrociate davanti e aperte. I carabinieri lo stanno cercando: “Potrebbe essere uscito a piedi o avere preso dei mezzi pubblici e potrebbe trovarsi in difficoltà. Per qualsiasi informazione si prega di contattare immediatamente il 112 o il numero 095/7832809”.