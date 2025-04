“Ero solo un parroco, lui mi ha voluto vescovo”

PALERMO – “Lo ricordo con affetto filiale. Con me aveva una relazione paterna. Era un uomo impregnato di Vangelo. Sono arrivato a Palermo da parroco di Modica su sua nomina: mi disse di rimanere quello che ero. Potete immaginare che cosa significa saperlo nelle braccia di Dio. Adesso è una mancanza. Ma ho una certezza: continuerà a guidare i miei passi. Lui mi ha dato tanti segni”. A parlare è l’arcivescovo Corrado Lorefice che guida la diocesi di Palermo dal 2015 proprio su indicazione di papa Francesco.

“Dovevamo incontrarci a Roma il 19 febbraio scorso con una bimba migrante salvata nel Mediterraneo. Sarebbe stato un grande dono per me, anche perché era la festa di San Corrado. Ma il suo ricovero in ospedale impedì l’incontro”, ricorda commosso Lorefice che si appresta a partecipare, sabato, al funerale a San Pietro. Non sarebbe stata la prima volta di un migrante in Vaticano proveniente dalla Sicilia. “Nel marzo 2019 lo andai a trovare con Francois, ospite della comunità di Biagio Conte, incontrato l’anno precedente quando il Pontefice era stato a Palermo nel ricordo di padre Pino Puglisi. In quella occasione, a Roma, ricevette un grembiule confezionato dallo stesso Francois che è sarto – afferma Lorefice -Il Papa lo utilizzò per la lavanda dei piedi nel successivo giovedì Santo nel carcere minorile della capitale”.

L’arcivescovo ricorda i viaggi del pontefice in Sicilia “segnati dalla tragedia delle migrazioni e dal ricordo di padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia. Lampedusa fu il suo primo viaggio fuori dalle mura vaticane, l’8 luglio del 2013 venne nell’isola”. Lorefice fa riferimento anche alle parole del papa che l’anno scorso, in collegamento con la facoltà teologica di Palermo, aveva accomunato padre Puglisi e i giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (le “cattedre di giustizia”): “Francesco aveva colto il fiume di sangue che caratterizzava la Sicilia a causa della mafia – aggiunge l’arcivescovo -, colpisce che un papa che arrivava dai confini del mondo parlasse dell’Isola in questi termini. In questa terra che conosce ancora la criminalità mafiosa, il papa ha visto l’impegno anche della comunità cristiana. E ai mafiosi, in continuità con papa Giovanni Paolo II, ha detto per l’ennesima volta: convertitevi”.