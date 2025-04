“Entro aprile all’Oda il pagamento di 4 stipendi”

CATANIA – Alla vigilia della protesta dei lavoratori dell’Opera diocesana assistenza di Catania, programmata per domani alle 11 in via Etnea davanti alla prefettura, l’arcivescovo Luigi Renna fa sapere che riceveranno “il pagamento di quattro stipendi entro la fine di aprile”. Renna rassicura i dipendenti spiegando che “l’avvocato Landi, commissario dell’ente, è riuscito a portare a termine l’operazione già preannunziata”. L’arcivescovo “ribadisce, inoltre, che la Fondazione Oda non è di proprietà dell’arcidiocesi, ma è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sul quale l’arcivescovo di Catania esercita il potere canonico di vigilanza”.