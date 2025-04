E’ morto Antonello Fassari, l’oste dei Cesaroni

ROMA – E’ morto a 72 anni Antonello Fassari, attore comico romano che ha partecipato a programmi tv cult come Avanzi e a serie televisive come I Cesaroni in cui interpretava l’oste Cesare. Diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà anni 80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico. Tra i film che ha interpretato “Il muro di gomma”, “Romanzo criminale” e “Suburra”.

“Sarai per sempre mio fratello”, dice l’amico Claudio Amendola, che con lui ha condiviso l’avventura dei Cesaroni e non solo. “Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.