E’ il giorno della bomba: evacuati 1.300 catanesi

RANDAZZO (CATANIA) – A Randazzo è il giorno delle operazioni per neutralizzare due bombe d’aereo inglesi risalenti alla seconda guerra mondiale. Una di 110 chili è stata trovata vicino alla cattedrale di Santa Maria Assunta, al centro del paese, l’altra accanto ai vivai Russo, in una zona periferica. L’esercito parla di “delicate fasi di disinnesco” e messa in sicurezza, poi entrambi gli ordigni saranno trasferiti in un’area idonea per la distruzione controllata.

Si comincerà con quello più lontana dal centro. Gli specialisti del Genio guastatori hanno completato la costruzione di una camera di espansione, progettata per ridurre l’effetto dirompente in caso di una detonazione accidentale di uno dei due ordigni, giudicato inamovibile per motivi di sicurezza. L’altra bomba, invece, è stata valutata “trasportabile in sicurezza” e sarà rimossa senza necessità di interventi preliminari sul posto. L’operazione richiederà l’evacuazione di circa 1.300 persone al centro del paese: saranno spostate in un’apposita area individuata dal Comune. Evacuate anche la caserma della polizia stradale e sei strutture ricettive.