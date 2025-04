Come premio promozione abbonamento a sito escort

PALERMO – La storica promozione nella serie D di calcio dell’Athletic Palermo è stata allietata da un riconoscimento speciale dello sponsor. Nulla di strano, se non per l’originalissimo regalo. Perché lo sponsor è il primo sito europeo di recensioni di escort, che è al fianco del club nerorosa dal 2024. Calciatori e membri dello staff hanno ricevuto, in una simbolica grande busta, la Premium Membership a vita, ovvero l’opzione che consente di sbloccare tutti i contenuti e profili pubblicati su Escort Advisor, senza limitazioni. “Siamo orgogliosi – sottolinea Mike Morra, ceo di Escort Advisor – di aver accompagnato la squadra in questa stagione veramente eccezionale e che finirà nella storia. Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo: giocatori e staff potranno vedere in maniera illimitata tutti i contenuti presenti sul nostro sito”.