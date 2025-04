Droga nell’auto e chat coi ‘clienti’: preso pusher

CATANIA – È stato trovato con marijuana e hashish nascosti in auto. Un pusher catanese di 26 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Borgo-Ognina dopo averlo beccato in via Nuovalucello vicino a un locale particolarmente frequentato. Il giovane è stato trovato con una bustina di marijuana in tasca, mentre nell’auto parcheggiata, nel portaoggetti nel retro del sedile passeggero, c’erano 39 bustine di marijuana e 3 di hashish. Nel suo cellulare sono state trovate diverse chat con un fitto scambio di messaggi con i clienti ai quali presentava le droghe a disposizione. Per il 26enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione della permanenza in casa nelle ore serali e notturne.