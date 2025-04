Distrutte le croci della chiesa. Renna: ‘Sacrilegio’

CATANIA – L’arcivescovo Luigi Renna manifesta “il dolore di tutta la Chiesa di Catania e in particolare della vicaria di Paternò-Ragalna per l’atto vandalico che ha portato alla distruzione delle croci nel piazzale davanti alla chiesa Matrice di Paternò. Un gesto che ha il sapore amaro del sacrilegio, compiuto da ignoti sui quali non vogliamo avanzare illazioni, confidando nel lavoro delle autorità. Rivolgo un appello alla coscienza di chi, con cecità e mancanza di venerazione per il simbolo della nostra salvezza e dell’amore di Cristo per l’umanità, ha compiuto questo atto, affinché possa convertirsi e credere. Invito tutta la comunità di Paternò a partecipare alla processione penitenziale di venerdì 4 aprile, durante la quale venereremo la Santa Croce, e a esporre dal 4 aprile fino al Venerdì Santo una croce su un drappo ai propri balconi, come segno di amore e riparazione”.