Consumo di alcolici: Sicilia sotto la media nazionale

In Sicilia si bevono meno alcolici che nel resto d’Italia, la percentuale di consumatori di almeno una bevanda alcolica è infatti pari al 74,1% tra gli uomini e al 47,6% tra le donne ed entrambi i valori sono inferiori a quelli medi italiani. Anche quest’anno l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rielaborato i dati della Multiscopo Istat, in occasione dell’Alcohol Prevention Day del 16 Aprile giunto alla ventiquattresima edizione. Il quadro è delineato dal comportamento dei 36 milioni di consumatori di alcol in Italia, pari al 77,5% dei maschi e al 57,6% delle femmine. Tra i consumatori a rischio, preoccupano soprattutto i giovani (circa 1.260.000 tra gli 11 e 24 anni, di cui 615.000 minorenni) e le donne (circa 2,5 milioni, con il 13,3% di consumatrici a rischio tra le minorenni 11-17enni).

Spiccano i 4,13 milioni di binge drinker, un comportamento che consiste nel consumare grandi quantità di alcol in un breve lasso di tempo per raggiungere uno stato di ebbrezza, con 74.000 minori, il cui andamento negli ultimi 10 anni mostra un aumento dell’80% nelle femmine, passando dal 2,5% nel 2013 al 4,5% nel 2023; anche i maschi vedono un incremento del 19% tra il 2019 e il 2023 senza alcun accenno all’atteso calo dei consumi tesi all’intossicazione. Dei 780.000 consumatori dannosi, clinicamente pazienti con Disturbi da Uso di Alcol (DUA), 310.000 sono donne. Nella nostra regione i valori di prevalenza dei consumatori di vino, aperitivi alcolici e di super alcolici sono inferiori alla media italiana per entrambi i generi, ma i consumatori di birra e amari sono in linea con la media nazionale.

L’analisi delle abitudini di consumo mostra che tutti gli indicatori di rischio sono inferiori alla media nazionale per entrambi i generi, anche se sono aumentate del 23,3% le donne che hanno consumato alcolici lontano dai pasti La UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo è tra le più impegnate in Sicilia nel contrasto ai danni causati da un uso irresponsabile e rischioso delle bevande alcoliche. Tre i Progetti obiettivo attivati con gli ambulatori presenti nel territorio provinciale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 2,6 milioni di decessi sono annualmente attribuibili al consumo di alcol, di cui 2 milioni tra gli uomini e 0,6 milioni tra le donne. Le persone di età più giovane (20-39 anni) sono colpite in modo sproporzionato dal consumo di alcol: la percentuale più alta (13%) di decessi attribuibili all’alcol è verificata da anni, costantemente in questa fascia d’età.