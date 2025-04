“Ci scusiamo per i disagi a Fontanarossa”

CATANIA – La Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, sul profilo Facebook dell’aeroporto di Catania “scusandosi sinceramente per i disagi che alcuni passeggeri stanno riscontrando in questi giorni” scrive alcune raccomandazioni per i passeggeri. “Vi raccomandiamo di presentarvi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all’orario di partenza del volo, dato che gli interventi di efficientamento dei sistemi del comparto security potrebbero causare tempi di attesa più lunghi ai controlli. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione. La sicurezza è la nostra priorità e la riqualifica dei controlli è per noi fondamentale per un controllo più rapido ed efficiente. Stiamo effettuando interventi necessari e programmati – spiega la Sac – finalizzati a migliorare l’esperienza complessiva in aeroporto e a innalzare ulteriormente i livelli di servizio che puntiamo a garantire. Siamo consapevoli dell’impatto che queste attività possono avere sulle abitudini di viaggio e desideriamo assicurarvi che tutto il nostro team e il personale dell’aeroporto è impegnato ogni giorno, con professionalità e dedizione, nel contenere al massimo le ricadute operative” conclude la nota della società.