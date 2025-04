Catania, sprint playoff

Con un nuovo programma di lavoro e senza tifosi. Cambia la marcia di avvicinamento del Catania allo scontro diretto di Potenza, decisivo in chiave playoff.

ALLENAMENTI RIPROGRAMMATI. Lo slittamento della gara alla domenica dopo il lutto decretato per la morte di papa Francesco ha indotto Toscano e il suo staff a ridefinire il calendario degli allenamenti. Mercoledì è stato concesso un giorno di riposo extra ai rossazzurri, che da giovedì a sabato sosterranno tre sedute mattutine consecutive al Massimino e al Cibalino. Cancellata, in segno di cordoglio, la consueta conferenza pre-gara, inizialmente prevista per sabato. Sul fronte squadra, è atteso il rientro in gruppo di Gugliemotti (foto Catania Fc Facebook), assente per infortunio dal 23 febbraio.

VOLATA 5° POSTO. Il Catania deve difendere il quinto posto dall’assalto delle inseguitrici. Traguardo che potrà essere raggiunto vincendo in Lucania o pareggiando, a patto che il Benevento non vinca sul campo del Giugliano. Gli etnei oscillano tra il 5° e l’8° posto finale. Piazzandosi al 5°, 6° o 7° posto disputeranno in casa il primo turno della fase del girone dei playoff disponendo di due risultati su tre al 90′ (vittoria e pareggio) per il superamento del turno.

SENZA TIFOSI. Il match del Viviani, ora in programmato domenica alle 20, non vedrà tifosi al seguito della formazione etnea. “Alla luce dell’atavica rivalità tra le tifoserie del Catania e del Foggia”, secondo quanto disposto dal prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanarodo, Potenza-Catania e Picerno-Foggia si giocheranno senza la presenza di sostenitori ospiti. Le due gare “erano state poste all’attenzione dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms). Dalla “atavica rivalità tra le tifoserie del Catania e del Foggia, nel recente passato – è scritto nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina – sono scaturiti gravissimi episodi di violenza. Per tali ragioni, in occasione di tutte le gare disputate tra le due compagini, a partire da quella del 25 settembre 2023, sono stati adottati provvedimenti restrittivi tesi all’emanazione di un divieto di trasferta. Nella circostanza specifica dei due incontri, attesa la vicinanza delle città di Potenza e Picerno, distanti pochissimi chilometri, le due tifoserie percorrerebbero parte dello stesso itinerario per raggiungere le sedi di gara delle rispettive squadre”. Stamani, quindi, Campanaro, “preso atto delle considerazioni espresse dal Casms e sentito il questore, ritenendo altamente probabile” che “in occasione delle due gare, anche nella fase della movimentazione, le frange ultras di Catania e Foggia possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti rispettivamente nella provincia di Catania e in quella di Foggia.

DIRETTA TV SU TELECOLOR. Potenza-Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Dalle 19, come abitudine consolidata per la nostra emittente, via a una maxi versione di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatore e giocatori, tutti i risultati e i verdetti della stagione regolare, incluso il quadro completo di playoff e playout. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve. La differita integrale del match andrà in onda lunedì sera dopo Corner.