Catania, sorpreso a smantellare cabina Enel

CATANIA – Un 47enne di Paternò residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, è stata sorpreso dai carabinieri di notte mentre stava smantellando una cabina elettrica Enel per rubare rame. La gazzella stava percorrendo la III Strada della zona industriale quando i militari hanno intravisto uno scooter nascosto tra l’erba alta, sul quale erano state caricate alcune matasse di cavo elettrico.

Approfittando del buio si sono avvicinati silenziosamente a piedi e hanno visto un uomo che era intento a smontare, con delle tronchesi, barre di rame appartenenti al sistema di messa a terra della cabina. Completamente concentrato sulla sua attività, il 47enne non si è accorto della presenza della pattuglia finché non è stato bloccato alle spalle. Il ladro, che in totale stava portando via 30 kg di rame, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.