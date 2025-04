Catania: rubate colombe create dai ragazzi down

Raid vandalico a Catania nella sede di Picanello in via Wrzì dell’associazione Vita21 che si occupa dei ragazzi con sindrome di down e delle loro famiglie. “Questo è uno di quei post che non avremmo mai voluto scrivere – scrive l’associazione in un post su Facebook -. Stanotte una banda di ladri è entrata a CaSA21. Hanno spaccato vetri. Hanno rovistato dovunque. Hanno rubato… Cosa? Un bollitore, un televisore, una friggitrice ad aria, un aspirapolvere, una macchina del caffè. Tutti regali che avevano ricevuto i ragazzi e che hanno permesso loro di vivere CaSA21 come la LORO casa; oggetti che hanno fatto sentire gli ospiti di CaSA21 a casa LORO”.

“E poi? Hanno RUBATO LE COLOMBE. VhOl’IO. Circa 100 pezzi. Gli ultimi, quelli che avremmo consegnato tra domani e venerdì. Frutto del lavoro, della creatività e della maestria di tutti i coloro che avevano lavorato a questo progetto. Hanno, nel modo più vigliacco e meschino, profanato un luogo dove si crea amore, speranza e dove si vive di gioia e di condivisione. Le parole in volo, impresse nella scatola, ci auguriamo possano raggiungere il cuore di chi ha commesso questo gesto e se queste parole serviranno in qualche modo a far riflettere anche una sola di queste persone, vuol dire che sarà Pasqua anche per loro. Condividete, parlatene, aiutateci a ricostruire. Nessuno può rubarci la voglia di cambiare il mondo, un passo (e una colomba!) alla volta. P.S. Noi non ci arrendiamo! Tutti quelli che l’avevano prenotata avranno la loro colomba! Purtroppo dopo Pasqua, ma le consegneremo fino all’ultima!”, conclude la nota.