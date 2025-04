Catania, rubano motorino in piazza Pilo: presi

CATANIA – L’hanno visto parcheggiare davanti a una pizzeria del centro e hanno approfittato della cena con gli amici per rubargli lo scooter. A far saltare il piano criminale di due giovanissimi di 15 e 17 anni sono stati gli agenti della polizia che li hanno sorpresi all’altezza della Villa Bellini, mentre stavano portando via il mezzo a due ruote: uno è stato notato a bordo di un motorino che procedeva a fari spenti, l’altro dietro, a bordo di un alto motorino spingeva con il piede il primo. Insospettiti dall’insolito comportamento, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente che non solo non si è fermato, ma con una manovra maldestra ha cercato di fuggire, cadendo subito a terra.

Non appena si è rialzato, ha tentato nuovamente la fuga, questa volta salendo a bordo del motorino del complice per imboccare via De Felice contromano a tutta velocità per poi perdere il controllo del mezzo, appena pochi metri dopo, finendo a terra. I due hanno scelto di separarsi, fuggendo a piedi in direzioni opposte. I due poliziotti sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli definitivamente e accompagnarli in questura. In questa fase, è stato appurato il furto del motorino al loro coetaneo, un catanese di 17 anni, che l’aveva parcheggiato in piazza Rosolino Pilo per andare con i suoi amici a mangiare una pizza in un ristorante del centro. I poliziotti hanno denunciato il 15enne e il 17enne per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso. Lo scooter rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario.