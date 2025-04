Catania: ruba orologio e cellulare da auto in sosta

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato per furto aggravato un 40enne senza fissa dimora, già noto per precedenti reati contro il patrimonio. Gli agenti sono intervenuti in via Gisira dove era stata segnalata la presenza del 40enne che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta, aveva iniziato a rovistare all’interno, per poi fuggire con la refurtiva in mano, un cellulare e un orologio. Grazie alle descrizioni, i poliziotti sono riusciti a individuarlo poco distante dal luogo del furto e a bloccarlo, trovandolo ancora in possesso degli oggetti appena rubati e di un frangivetro, che aveva utilizzato per rompere il finestrino dell’auto.