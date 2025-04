Catania, ruba da minivan parcheggiato: preso

CATANIA – Ha rotto il finestrino per rubare dentro a un minivan in uso a turisti francesi in vacanza a Catania, ma il piano di un 42enne è stato interrotto dalla polizia che lo ha arrestato. Gli agenti sono intervenuti in via Cristoforo Colombo dove era stata segnalata la presenza del 42enne che aveva infranto il finestrino di un furgone per poi rubare due zaini all’interno e fuggire. Grazie alle descrizioni, i poliziotti sono riusciti a individuarlo e fermarlo in via Zurria. Il 42enne, già noto alla polizia per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha subito ammesso di aver rubato da un minivan in sosta alcuni oggetti e di essersene liberato gettandoli vicino a via Fornaciai, dove poi sono stati ritrovati. Il 42enne è stato posto ai domiciliari.