Catania: rissa al pronto soccorso per la priorità del turno

CATANIA – Alcuni pazienti nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dato vita a una rissa scatenata da una discussione sulla priorità nel turno d’accesso alla visita medica. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, allertati da alcune guardie giurate in servizio nell’ospedale. Durante il tentativo di sedare la lite uno dei sorveglianti è stato colpito con uno schiaffo violento al volto da un uomo che gli ha procurato un trauma all’orecchio sinistro, giudicato guaribile in dieci giorni dai medici dello stesso pronto soccorso. L’aggressore, un 42enne di Misterbianco, è stato identificato e la polizia, dopo avere raccolto la querela della vittima, lo ha denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale