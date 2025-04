Catania, regalo pasquale

Pasqua porta in regalo al Catania un turno di campionato decisamente favorevole. Chiamata a osservare un turno di riposo a causa dell’estromissione del Taranto, la squadra di Toscano ha visto maturare nella penultima giornata una serie di risultati che hanno definito le posizioni di vertice e dato agli etnei un’opportunità preziosa in chiave playoff. Analizziamo la situazione nel dettaglio.

VERDETTI. L’Avellino torna in Serie B dopo 7 anni. La vittoria degli irpini per 2-1 a Potenza contro il Sorrento garantisce il primo posto con una giornata di anticipo sulla conclusione della stagione regolare. Seconda piazza per il Cerignola, sconfitto in trasferta dall’Altamura. Terzo il Monopoli, che batte per 3-2 il Giugliano ed è ormai irraggiungibile dal Crotone, quarto a tre lunghezze dopo la sconfitta con la Casertana ma costretto a riposare nell’ultima giornata. Giochi ancora aperti in coda: il Messina vince a Foggia e resta in corsa per disputare i playout. In ballo Casertana e lo stesso Foggia, il Latina è salvo.

5° POSTO. Qui c’è il Catania, che ha difeso la posizione e a 90 minuti dalla fine è padrone del suo destino grazie alla sconfitta interna del Benevento (che ha sbagliato due volte il rigore del pari con Manconi) contro il Trapani e al contemporaneo ko esterno del Potenza a Latina (decisivo un gol di Bocic, rossazzurro in prestito, al minuto 89). Entrambe le inseguitrici restano a quota 49, a meno uno dagli etnei che ora per conservare il quinto posto hanno due possibilità: vincere nell’ultima e decisiva gara a Potenza (diretta esclusiva su Telecolor) o pareggiare a Potenza e sperare che il Benevento, impegnato in trasferta contro un Giugliano ancora in corsa per gli spareggi promozione, non vada oltre il pari. Il quinto posto garantirebbe al Catania la possibilità di giocare al Massimino i due turni dei playoff della fase del girone con due risultati su tre a disposizione, visto che per superare il turno basterebbe il pari al 90′.

6° POSTO. Il Catania scivolerebbe di una posizione in due casi: pareggia e il Benevento vince oppure perde, il Benevento perde e il Picerno perde, pareggia o vince (ma, in quest’ultimo caso, solo a patto di sconfitta col minimo scarto a Potenza e di successo con il minimo scarto dei lucani, con i quali si è in parità negli scontri diretti: la differenza reti, al momento +14 contro +12 a favore dei rossazzurri, diventerebbe uguale ma gli uomini di Toscano avrebbero dalla loro i gol fatti: 47 contro 39). In caso di sesto posto, gli etnei giocherebbero in casa il primo turno dei playoff con il pareggio a disposizione, ma – a meno che non venga eliminata al primo turno la quinta classificata – non avrebbero le due condizioni a favore nel secondo turno, quando entrerà in scena la quarta in graduatoria.

7° POSTO. Il Catania arriva settimo se perde a Potenza e

– il Benevento vince e il Picerno perde, pareggia o vince (al verificarsi delle condizioni di cui sopra con riferimento a differenza reti e gol fatti)

– il Benevento pareggia (sanniti in parità negli scontri diretti con i rossazzurri ma forti di una migliore differenza reti: +16 contro +14) e il Picerno vince: arrivo a tre pari punti a quota 50 (classifica avulsa: Picerno 6, Catania 5, Benevento 4).

– il Benevento perde e il Picerno vince acquisendo una migliore differenza reti rispetto al Catania

– il Benevento pareggia e il Picerno non vince.

8° POSTO. Il Catania arriva ottavo se perde, il Benevento vince e il Picerno vince acquisendo una migliore differenza reti rispetto al Catania.

FORMULA E DATE. Primo turno fase del girone, gara unica (4 maggio)

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata

Secondo turno, gara unica (7 maggio)

a) migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata

b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata

Al momento, al solo fine esemplificativo, gli incroci del primo turno sarebbero i seguenti: Catania-Giugliano, Benevento-Juventus Next Gen e Potenza-Picerno. Secondo turno (in caso di superamento del turno da parte delle squadre di casa): Crotone-Potenza e Catania-Benevento.

La fase playoff nazionale si giocherà invece con gare di andata e ritorno (primo turno 11 e 14 maggio).