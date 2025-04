Catania, punti d’oro a Cava

Quarta vittoria consecutiva in trasferta, la quinta nelle ultime sei. Il Catania espugna anche il Lamberti di Cava e fa un passo importante nella corsa alla miglior posizione possibile nei playoff. Toscano conferma l’ipotesi della vigilia schierando Inglese dal primo minuto davanti. Per il resto, due altre novità: Quaini, come previsto, per lo squalificato Di Tacchio e Frisenna alle spalle della punta con Lunetta. Jimenez va in panchina. Gli etnei pressano alti e recuperano palla, costruiscono così due occasioni.

Sulla prima, Lunetta serve Inglese che trova la respinta di Evangelisti. Sulla seconda, l’attaccante del Catania va in rete, su assist di Anastasio, ma è in fuorgioco. La Cavese risponde con il suo pezzo forte: il tiro dalla lunga distanza. Fella manda a lato con Dini che comunque è abbondantemente sulla traiettoria. I campani provano a costruire ma senza concretizzare, il Catania a spezzare per verticalizzare ma senza grande qualità. Ne viene fuori un primo tempo equilibrato ma senza grandi emozioni. Chiricò, con un Catania ben schierato deve provare ancora da molto lontano. Dall’altra parte ci prova invece Frisenna su assist di Raimo, anche in questo caso pallone fuori dallo specchio.

Frisenna lascia spazio a Jimenez in avvio di ripresa. Proprio lui diventa protagonista al sessantesimo. Celli, spostato nel ruolo di esterno di centrocampo dopo l’uscita di Anastasio per Allegretto, serve in mezzo Jimenez che con un gran tiro sotto la traversa batte Lamberti. Sesta rete in campionato per l’ex Atalanta under 23, tutte in trasferta. Prima del gol era entrato anche Dalmonte per Raimo, dieci minuti dopo fuori Inglese, al suo posto De Paoli. La Cavese fatica a rispondere. Fella trova l’attenta risposta di Dini dopo uno scambio con Chiricò. Nel finale si rivede anche Sturaro, il Catania tiene ma rischia tantissimo in pieno recupero con l’ex Chiricò che libera il suo sinistro e colpisce la traversa. Pericolo scampato, finisce 0-1.

Adesso per gli etnei c’è il turno di riposo (i rossazzurri avrebbero dovuto giocare con il Taranto, escluso) poi l’ultima giornata col Potenza, ancora in trasferta, dove negli ultimi due mesi De rose e compagni hanno recuperato convinzione e costruito le loro fortune in questo finale di stagione regolare.