Catania, prove di playoff

Sono 23 i convocati dall’allenatore del Catania, Domenico Toscano, per la trasferta contro il Potenza, valida per l’ultima giornata della stagione regolare in C e decisiva in chiave playoff.

Al Viviani, il tecnico rossazzurro (foto Catania Fc Facebook) avrà l’organico al completo o quasi. Gli unici assenti, entrambi annunciati, sono lo squalificato Quaini e l’infortunato Luperini, ormai fuori causa per questa stagione. In gruppo si rivedono Guglielmotti e anche Bethers, fuori dalle convocazioni dallo scorso novembre dopo una lesione al legamento della caviglia destra.

Pur avendo ipotizzato varianti tattiche, Toscano sembra intenzionato a restare fedele al 3-4-2-1 dando fiducia a Celli in difesa, Raimo sulla destra, Jimenez e Lunetta sulla trequarti in appoggio a Inglese

Per conservare il quinto posto, il Catania deve vincere o pareggiare e sperare che non vinca il Benevento, impegnato sul campo del Giugliano, a sua volta in lotta con il Trapani per il decimo e ultimo posto utile per l’accesso ai playoff.

Potenza-Catania, in programma domenica alle 20, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Dalle 19, Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatore e giocatori, tutti i risultati e i verdetti della stagione regolare, incluso il quadro completo di playoff e playout. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve. La differita integrale del match andrà in onda lunedì sera dopo Corner.