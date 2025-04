Catania, poker e riposo

Weekend libero per il Catania. I rossazzurri, che sabato osserveranno un turno di riposo a causa dell’estromissione del Taranto dal campionato, hanno chiuso la settimana di lavoro con una partitella con il Modica, formazione militante nel campionato di Eccellenza. La squadra etnea ha vinto 4-0 con gol di Lunetta, Jimenez, Inglese su rigore e Stoppa.

Toscano (foto Catania Fc Facebook) ha concesso due giorni liberi al gruppo. Lunedì riprenderà la preparazione per la sfida di Potenza, valida per l’ultima giornata della stagione regolare e decisiva per determinare il piazzamento in chiave playoff: in programma sessioni mattutine consecutive tra Cibalino e Mazzola di Misterbianco.

Potenza-Catania, in programma sabato 26 aprile, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Dalle 15.30 Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatore e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve. La differita integrale del match andrà in onda lunedì sera dopo Corner.