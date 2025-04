Catania, playoff serale

I playoff del Catania cominciano in notturna. La Lega Pro ha ufficializzato il programma del primo turno della fase del girone. Catania-Giugliano, in programma domenica 4 maggio al Massimino, avrà inizio alle 20. I rossazzurri, come tutte le formazioni che giocheranno in casa, supereranno il turno con una vittoria o un pari al 90′ in quanto meglio classificati nella stagione regolare rispetto agli avversari. Di seguito, il programma completo.

GIRONE A

RENATE – ARZIGNANO V. Ore 17.30

GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Ore 17.30

TRENTO – ATALANTA U23 Ore 20.00

GIRONE B

AREZZO – GUBBIO Ore 20.00

VIS PESARO – PONTEDERA Ore 20.00

PINETO – PIANESE Ore 20.00

GIRONE C

CATANIA – GIUGLIANO Ore 20.00

BENEVENTO – JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00 (diretta Rai Sport)

POTENZA – AZ PICERNO Ore 20.00

In caso di superamento del turno, il Catania, in virtù del 5° posto conquistato, giocherà in casa anche il secondo turno con la stessa doppia opzione disponibile (vittoria o pareggio al 90′). Nel secondo turno, in programma mercoledì 7 maggio, entreranno in scena le quarte di ogni girone: Albinoleffe, Pescara e Crotone. Qualora il fattore campo venisse rispettato, nel girone C si definirebbero i seguenti incroci: Crotone-Potenza e Catania-Benevento.