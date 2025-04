Pestato dal branco nel cuore della movida catanese

CATANIA – La polizia di Catania, su disposizione della Procura, ha eseguito misure cautelari nei confronti di tre giovani, un 22enne e due 23enni, per lesioni aggravate dai futili motivi in seguito all’aggressione a un ragazzo avvenuta il 4 gennaio scorso nel centro storico cittadino, nella zona della movida.

E’ stato proprio il ragazzo a far scattare le indagini dopo essersi presentato nell’ospedale Garibaldi Centro raccontando di essere stato aggredito da un gruppo di giovani che conosceva, in due diversi momenti e luoghi, per un banale diverbio avvenuto tempo addietro legato a una ragazza, sorella di uno degli aggressori. Il ragazzo ha riportato la frattura del naso con prognosi di 30 giorni.



Tra testimonianze, acquisizioni di video tratti dai social e immagini captate da apparati di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire quanto accaduto e il ruolo ricoperto dai tre che hanno agito con la cosiddetta ‘logica del branco’. Un 23enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia e di dimora, per un altro 23enne e un 22enne è scattato l’obbligo di dimora.