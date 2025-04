Catania: non si ferma e travolge agente, nel video la fuga e lo schianto

CATANIA – Girava senza casco tra le vie del centro di Catania e fermato dalla polizia davanti alla questura ha travolto un agente con la moto. E’ successo in piazza S. Nicolella, dove il ragazzo dopo l’alt intimato ha assunto con fare spavaldo un atteggiamento di insofferenza, tentando di prendersi gioco dell’agente e affermando “Sì… sì… ora me lo metto il casco”. Ha fatto finto di fermarsi per poi accelerare bruscamente, travolgere l’agente e tentare la fuga. Nell’impatto il poliziotto è rimasto ferito alla mano, mentre il motociclista ha subito perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due auto di servizio parcheggiate davanti alla questura. A quel punto ha provato a scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito. Il 25enne catanese è stato così arrestato.