Catania, Luperini è out

Un altro stop per Gregorio Luperini. Secondo quanto riferito dal Catania, il centrocampista (foto Catania Fc Facebook) si è sottoposto ad accertamenti effettuati in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia a carico della regione inguinale: gli esami hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico a cui il giocatore sarà sottoposto nel corso della prossima settimana. Luperini, fermo nelle ultime tre partite e impiegato in appena 5 occasioni (solo 2 da titolare) nelle ultime 19 giornate, di fatto è fuori causa per il resto del torneo.