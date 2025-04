Le piante nel terrazzo erano di cannabis

CATANIA – Droga a chilometro zero. La polizia di Catania ha denunciato un 37enne della Repubblica Dominicana che coltivava cannabis nel terrazzo di casa. A scoprirlo sono stati gli agenti, insieme alla squadra cinofili, durante controlli antidroga nel quartiere Picanello. In via Mirko, il fiuto infallibile dei due cani poliziotto Maui e Ares ha segnalato la possibile presenza di droga all’interno di una casa. il 37enne spontaneamente ha consegnato ai poliziotti una busta con 80 grammi di marijuana, conservata nel comò della camera da letto. Gli agenti hanno continuato con una perlustrazione della casa, trovando nella terrazza due piante di cannabis alte oltre 1,50 metri.