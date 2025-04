CATANIA – Un poliziotto catanese è stato aggredito stamattina in corso Indipendenza da un extracomunitario che era stato fermato a un posto di blocco per un controllo. L’agente è stato ferito al collo con un taglierino ed è stato portato all’ospedale Cannizzaro con una vasta ferita. L’aggressore è stato arrestato. In aggiornamento.