CATANIA – I carabinieri in servizio nell’area portuale hanno denunciato un uomo di 28 anni, residente a Catania, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e lo hanno anche segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. i militari hanno notato un’autovettura con due persone a bordo il cui comportamento, alla vista delle pattuglie, è apparso immediatamente nervoso e guardingo. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo, invitando i due a scendere dal veicolo. Uno dei due ha iniziato persino a balbettare, per cui gli investigatori hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione personale di entrambi. I militari hanno così scovato, occultati all’interno di

un marsupio, un coltello a serramanico con lama di 15,5 cm e due tirapugni in metallo, riconducibili al solo 28enne. Quest’ultimo, ha inoltre consegnato spontaneamente una modica quantità di marijuana, dichiarandone l’uso personale. L’uomo pertanto è stato denunciato.