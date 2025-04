CATANIA – I musei e i siti culturali del Comune di Catania saranno aperti al pubblico anche in occasione della festività del 1° maggio. Lo ha disposto il sindaco Enrico Trantino, che ha mantenuto per sé la delega alla Cultura, per favorire la promozione del patrimonio storico-artistico anche in considerazione del crescente numero di turisti atteso in città. Questi gli orari di apertura dei siti per giovedì 1 maggio (con ultimo ingresso previsto un’ora prima della chiusura):

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II n.121

Ore 9-19

Visitabile la mostra: Tolkien – Uomo, Professore, Autore

Museo Emilio Greco, presso il Palazzo della Cultura

Ore 9-19

Museo Vincenzo Bellini, piazza San Francesco d’Assisi n. 3

Ore 9-19

Chiesa San Nicolò l’Arena, piazza Dante

Ore 9-19

Per il camminamento di Gronda la biglietteria chiude alle 17.30.