CATANIA – Domenica 27 aprile, dalle ore 10.00 alle 19.30, torna il Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade e le piazze del litorale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Diversi gli eventi ludico-sportivi e culturali previsti nell’area attigua alla rinnovata piazza Battiato (già piazza Nettuno), attrezzata con un’ampia zona fitness e playground, con gonfiabili per il calcio dei bambini, il gazebo promosso dall’associazione Corri Catania e uno spazio dimostrativo per l’Ibiscus. In programma anche balli all’aperto a ritmo di musica Swing e Country. Infine, con partenza alle ore 11,00 dalla parrocchia Santa Maria di Ognina, passeggiata con visita gratuita del borgo marinaro, alla ricerca di colori, suoni, emozioni e tradizioni, a cura della Direzione Comunale Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.