CATANIA – I carabinieri di Catania hanno individuato e denunciato un pusher 23enne. E’ stato beccato in via Giovanni Di Prima a bordo di uno scooter parcheggiato sul marciapiede. Fermato per un controllo, il ragazzo aveva un comportamento insofferente e dalla sua giacca proveniva da un forte odore di marijuana. Nella tasca sinistra del giubbotto c’erano infatti 7 dosi di ‘erba’ e 335 euro.