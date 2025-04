CATANIA – Quattro cavalli sono stati trovati a Catania in un’area in parte coperta e in parte scoperta nel quartiere di Zia Lisa, risultata priva dei requisiti previsti dalla legge. Due animali erano sprovvisti di identificazione obbligatoria, come microchip e documentazione sanitaria: è scattata dunque una multa complessiva di oltre 6.500 euro per il responsabile.