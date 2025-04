CATANIA – In una sala giochi del quartiere San Cristoforo, da tempo monitorata per varie illegalità, la polizia di Catania ha scoperto che il titolare aveva arbitrariamente rimosso i sigilli apposti in un precedente controllo su 6 slot machine. Gli apparecchi elettronici erano stati posti sotto sequestro per alcune violazioni e invece erano nuovamente in funzione e perfettamente accessibili ai clienti. Sono così scattate multe complessive di 76 mila euro, mentre il titolare è stato denunciato.