CATANIA – Domenica 27 aprile dalle 10 alle 19.30 torna a Catania il Lungomare fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo la strada e le piazze del litorale di Ognina. L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario di eventi primaverili, con iniziative di carattere sportivo, culturale, ludico e ricreativo, oltre a mercatini di prodotti artigianali. Dopo il 27 aprile il tratto compreso tra piazza Mancini Battaglia e piazza Europa sarà nuovamente chiuso al traffico nel pomeriggio di sabato 3 e domenica 4 maggio, in occasione delle prove e dell’esibizione delle Frecce tricolori, prevista di fronte a piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno). Il Lungomare fest proseguirà anche per tutte le altre domeniche di maggio: gli appuntamenti si terranno nei giorni 1, 18 e 25 maggio. A seguire sono previste due ulteriori giornate: 1 e 15 giugno, quando la passeggiata sul mare di Ognina ospiterà gli eventi della Festa nazionale dello sport.