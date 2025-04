Luì e Sofì tornano con “Lo show dei 10 Anni dei Me contro te”, per celebrare un decennio di attività della coppia che partendo da Youtube ha conquistato milioni di bambini. Il tour farà tappa a Catania, al PalaCatania, il 3 e 4 maggio prossimi. Dal loro debutto nel 2014 i Me contro te hanno infranto ogni record: oltre 3.000 video pubblicati, 10 miliardi di visualizzazioni e una community Youtube che conta ben 6,82 milioni di iscritti. I loro numeri esplodono anche sui social, con 3 milioni di follower su TikTok e 1,5 milioni su Instagram. Nel 2020 la consacrazione al cinema con il film d’esordio “Me contro te – Il film: la vendetta del Signor S”.