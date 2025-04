CATANIA – “Sono un uomo di teatro” è la mostra organizzata dal Teatro Stabile di Catania in ricordo di Giuseppe Fava per il centenario dalla nascita del giornalista e scrittore ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984. Ha il patrocinio della presidenza dell’Ars, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava ed è curata da Pierlorenzo Randazzo. Sarà inaugurata il16 aprile alle 19.30 al Ridotto della Sala Verga. La mostra sarà visitabile fino al 29 aprile.

Saranno esposti documenti originali che riguardano il suo rapporto con lo Stabile: locandine, copioni, foto di scena, bozzetti, quadri e disegni, custoditi nell’archivio di Giuseppe Fava e in quello del teatro. Si ripercorrerà, dunque, attraverso immagini fotografiche, video interviste e pannelli didattici e divulgativi, l’intenso rapporto artistico che Fava ebbe con i registi e gli attori della compagnia dello Stabile guidata da Turi Ferro. “Il teatro – afferma la presidente Rita Gari Cinquegrana – è stato uno dei mezzi con cui Fava ha investigato, cercato di capire gli intrecci, le dinamiche complesse, le contraddizioni della, non sempre facile, realtà siciliana. Un potente strumento di denuncia contro mafia, corruzione, ingiustizie. Un teatro, il suo, che ha avuto come intento quello di commuovere, emozionare, divertire anche, ma soprattutto far riflettere”.