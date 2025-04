CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due pusher pregiudicati di 20 e 29 anni. I militari sono intervenuti dopo aver notato uno strano viavai di persone in una casa in via Gelso Bianco, nel quartiere Pigno. Cinturata tutta l’area per impedire la fuga, i carabinieri sono entrati nel palazzo approfittando del portone lasciato aperto da un ‘cliente’ e hanno trovato i due intenti a confezionare le dosi di droga. Nell’appartamento c’erano circa 7 grammi di crack, 8 di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.500 euro in contanti. Inoltre, nascosti in un pensile della cucina sono stati trovati una pistola Beretta calibro 22, con matricola abrasa, e 22 proiettili. I due pregiudicati sono stati portati nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.