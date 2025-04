CATANIA – È stato presentato questa mattina a Catania il progetto “Sport è libertà” promosso dall’Asi provinciale in collaborazione con diverse realtà del territorio e facente parte di un più ampio progetto ministeriale intitolato “Sport di tutti – Carceri”. Lo scopo è quello di sostenere lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, offrendo opportunità di crescita e reinserimento a giovani provenienti da contesti di vulnerabilità, operanti in ambiti penali e socialmente complessi. “Per 20 ragazzi in difficoltà – dice l’Asi -, individuati dall’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni, il prossimo 22 aprile sarà dato il via al progetto a Villa Muscatello. Le attività proposte ai giovani, sia ragazzi sia ragazze, saranno rugby, karate e tiro con l’arco, a cui si affiancheranno anche attività formative collaterali, come corsi di formazione e fitness, educazione ambientale, teatro, musica e sostegno vulcanico sociale”.