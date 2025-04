CATANIA – “Non posso credere alla notizia pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano su una presunta alleanza di Cateno De Luca con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Se fosse vero, mi sento in dovere di prenderne le distanze dal movimento che quasi due anni fa mi ha voluto quale candidato alla carica di sindaco di Catania”. Sceso in campo alle ultime elezioni comunali, l’avvocato Gabriele Savoca si dissocia adesso dal suo mentore, quel Cateno De Luca che lo aveva convinto a lanciarsi in politica. “Premetto che nell’ultimo periodo mi sono allontanato da Sud chiama Nord – prosegue – e che reputo ancora De Luca un grande amministratore, ma non posso in alcun modo accettare che l’idea di cambiamento possa sposarsi con la stagnante politica di una maggioranza capace di tutelare solo gli interessi di pochi mentre la gran parte della popolazione sprofonda nel precariato e nel disagio sociale. La Sicilia merita di meglio. Prendo questa posizione perché lo devo a tutte le persone che ci hanno sostenuto nella campagna elettorale credendo a un progetto alternativo a questo centrodestra responsabile del declino della nostra Isola”.