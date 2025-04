CATANIA – La polizia di Catania ha fermato l’attività di spaccio di due pusher di 19 e 20 anni di Paternò, sorpresi durante un posto di controllo in piazza Santa Maria di Gesù. Non appena gli agenti hanno fermato l’auto, i due giovani hanno subito mostrato un certo nervosismo. Sotto al sedile del lato passeggero c’erano due buste di marijuana e hashish, mentre nelle tasche dei pantaloni del 20enne sono state trovate due bustine con della marijuana. Il 19enne è stato invece trovato in possesso di 1.000 euro in contanti e in casa sua sono stati trovati altri 16 grammi di marijuana. Ai due pusher è stato applicato l’obbligo di dimora con il divieto di uscire da casa in orario notturno.