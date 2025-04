CATANIA – La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il terzo anno della Caccia alle uova di Pasqua, un evento gratuito che si svolgerà sabato 19 aprile dalle 10. Stamattina la presentazione al Palazzo della cultura: a fare gli onori di casa il giovane imprenditore Giovanni Santangelo Lacanea, ideatore e organizzatore. “Il giardino storico Bellini – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia e ambiente Massimo Pesce – diventa palcoscenico di un gioco in mezzo agli spazi con finalità di aiuto al prossimo”. A nascondere diecimila coloratissime uova tra i sentieri verdi e preparare gli indizi penseranno i ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti. “L’ospedale Garibaldi è a disposizione di queste iniziative che mettono in contatto le persone – ha detto in conferenza Francesco Santocono, responsabile della comunicazione dell’azienda ospedaliera – e quando le persone sono in contatto trovano il modo migliore per comunicare”. Un’avventura da condividere con tutta la famiglia, alla quale si aggiunge anche un importante messaggio sociale: tra i ragazzi che nasconderanno le uova e guideranno i bimbi nella caccia ci saranno anche i soci dell’associazione Futuro 21, giovani-adulti con sindrome di Down che per un giorno vestiranno i panni di animatori. L’evento, patrocinato dalla Regione siciliana e dal Comune di Catania, è gratuito e aperto al pubblico.