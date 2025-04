CATANIA – Sei giovani catanesi che utilizzavano il cellulare mentre guidavano sono stati multati in centro storico durante i consueti controlli di carabinieri e polizia nel fine settimana. Per loro è scattata la sospensione della patente. Altre 5 persone sono state sanzionate perché guidavano senza aver mai conseguito la patente. Scovati anche 6 posteggiatori, cinque dei quali catanesi e uno di origini nigeriane, tra piazza Borsellino, via Dusmet, corso Sicilia e piazza della Repubblica.