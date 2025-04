CATANIA – Sabato 5 aprile la compagnia nazionale di danza storica diretta da Nino Graziano Luca organizza la XXVI edizione del Gran ballo del Gattopardo nel prestigioso foyer del Teatro Massimo bellini di Catania con circa 100 danzatori in costume dell’800 provenienti da molte città italiane e da alcune capitali europee che danzeranno sia il repertorio coreografico del film che negli anni ‘60 venne diretto da Luchino Visconti che quello creato da Nino Graziano Luca sulle musiche della colonna sonora di Nino Rota.

L’orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal Maestro Giovanni Anastasio aprirà il Gran Ballo suonando dal vivo: Valzer dal Gattopardo, Mazurka dal Gattopardo, Controdanza dal Gattopardo con i 100 danzatori che balleranno in contemporanea. Nel corso dell’evento verranno consegnati i premi cultura indetti dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica. La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca arriva per la terza volta al Teatro Massimo di Catania dopo aver girato due film Disney – “Rosaline” diretto da Karen Maine e “I Leoni di Sicilia” diretto da Paolo Genovese- ed un musical di produzione Hollywoodiana “Death do us part” diretto da Abigail Ory e David Chavez; ha inoltre portato in scena gli eventi per il Lancio Mondiale della seconda e terza stagione di “Bridgerton” per Netflix tutti con le coreografie di Nino Graziano Luca.