CATANIA – Un evento che amplia sempre più i suoi orizzonti, con un focus dedicato non più solo all’ambito locale ma anche a quello regionale. Dopo otto edizioni, le giornate catanesi di nutrizione clinica diventano infatti “Giornate siciliane”, concentrandosi sugli aspetti formativi e informativi di una materia in continua evoluzione nella quale comprendere come agire diventa di fondamentale importanza. Domani, venerdì 4, e sabato 5 aprile il Plaza Hotel di Catania ospiterà l’evento organizzato dal dottor Sebastiano Percolla, presidente della Fondazione Cenèstesi, con la presenza dei principali esperti del settore a livello nazionale. Un appuntamento che fonda la propria attenzione sulla malnutrizione in ambito ospedaliero e domiciliare, considerata presupposto fondamentale per migliorare la qualità di vita del paziente.

La correzione di uno stato di malnutrizione implica infatti un abbattimento degli indici di morbilità e mortalità, ma anche un risparmio sulla spesa sanitaria. Proprio per questo l’iniziativa si propone di supportare e facilitare il confronto tra specialisti in nutrizione clinica, per ottimizzare l’approccio nutrizionale al paziente secondo le raccomandazioni delle linee guida più recenti in materia, e condividere le strategie nutrizionali più adeguate al paziente complesso, per il miglioramento dei sistemi di valutazione e di misurazione dell’efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza. Gli incontri, in programma domani dalle 9:00 alle 16:00 e sabato 5 aprile dalle 9:00 alle 13:00, saranno aperti alla stampa e agli operatori dell’informazione.