CATANIA – La città metropolitana di Catania accoglie una nuova ondata di assunzioni con l’ingresso ufficiale di 59 nuove unità di personale. La firma e la consegna dei contratti si sono svolte oggi in una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco Enrico Trantino. Le assunzioni rientrano in un piano più ampio per “migliorare la funzionalità e l’attrattività della pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai giovani”. Sono state concluse 5 procedure concorsuali per il profilo di funzionario (richiesto diploma di laurea) e 3 per il profilo di istruttore (richiesto diploma di scuola superiore), che hanno portato all’ingresso di 6 funzionari di area amministrativa, 11 per l’area tecnica, 4 per quella contabile, 2 per quella informatica; 4 istruttori di area amministrativa, 11 di area tecnica e 4 per quella informatica. A queste si aggiungono 17 ulteriori assunzioni (12 istruttori, di cui 5 agenti di polizia locale e 5 funzionari di cui 2 avvocati) tramite procedure di mobilità tra enti locali e altri comparti.