CATANIA – Da giovedì a sabato prossimi il Four Points by Sheraton di Catania accoglierà il corso di aggiornamento nazionale della Società italiana di otorinolaringologia pediatrica, un appuntamento scientifico di riferimento che riunirà i maggiori esperti italiani nel campo di otorinolaringoiatria, pediatria, audiologia e chirurgia cervico-facciale. Il corso, presieduto dal dottor Ignazio La Mantia, responsabile scientifico dell’evento, si articola in tre giornate di lavori, con letture magistrali, tavole rotonde, simposi e sessioni pratiche. L’obiettivo è promuovere un confronto scientifico multidisciplinare e operativo, fondato sulla centralità del bambino nella pratica clinica. “Il bambino – spiega La Mantia – non è un piccolo adulto: ha bisogni, linguaggi e tempi propri”.