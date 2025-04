A Catania una truffa illuminante

CATANIA – Si era finto operatore dell’Enel per raggirare un anziano catanese. Un 45enne di Melilli, detenuto per altra causa, è stato denunciato dai carabinieri: si era presentato a casa dell’84enne catanese e lo aveva convinto dell’esistenza di bollette non saldate, sostenendo che in assenza di un pagamento immediato si sarebbe proceduto al distacco della fornitura. L’anziano ha consegnato oltre 1.000 euro in contanti. Ma non solo: con il pretesto di dover visionare un documento, il malvivente è riuscito a fotografare la carta d’identità dell’84enne, poi utilizzata per prenotare un b&b di via Plebiscito, intestandolo proprio all’ignaro pensionato. L’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona ha permesso di risalire all’identità del 45enne.